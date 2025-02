Veja quem pode substituir Pablo Maia no meio de campo do São Paulo

O volante Pablo Maia teve diagnosticada uma lesão ligamentar no tornozelo direito nesta segunda-feira (24) e passará por procedimento cirúrgico na próxima quarta (26).

Substituído no primeiro tempo da partida contra o São Bernardo devido a um entorse no tornozelo direito, o... pic.twitter.com/0K3KBZHvwY

No entanto, para o duelo contra o Novorizontino, Bobadilla e Marcos Antônio despontam na frente de Luiz Gustavo. O paraguaio entrou em campo oito vezes no ano, enquanto o brasileiro disputou quatro jogos, sendo titular contra o Bernô no lugar de Alisson, poupado. Já o volante de 37 anos ainda não jogou em 2025.

Pablo Maia passará por cirurgia nesta quarta-feira e desfalcará o São Paulo por tempo indeterminado. Essa é a segunda lesão do jovem volante em menos de um ano. Em 2024, ele sofreu uma grave contusão muscular e desfalcou a equipe por nove meses. O jogador disputou nove jogos na atual temporada, todos como titular.