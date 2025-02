Varela comenta clássico no Nilton Santos e conversas de renovação com Flamengo

O Flamengo ficou insatisfeito com a tabela da semifinal do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro não queria enfrentar o Vasco, no jogo de ida, no gramado sintético do estádio Nilton Santos. A preferência era jogar as duas partidas no Maracanã. Mas o lateral Varela evita uma polêmica com o assunto e recomenda que o elenco mantenha a concentração para conquistar a classificação no Estadual.

"Chama um pouco atenção (a escolha do local), pois, na semana passada, todo mundo se juntou para falar em jogar no campo natural, mas não tem outra alternativa. Teremos que jogar no Nilton Santos de igual para igual e depois decidir no Maracanã", afirmou o atleta, nesta quarta-feira, em entrevista coletiva.