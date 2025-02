Tiquinho Soares supera desconfiança inicial no Santos e justifica titularidade com gols

Na temporada passada, o Santos sofreu com a ausência de um centroavante de ofício, aquele camisa 9 que converte toda e qualquer oportunidade. Furch, Willian Bigode e Wendel Silva tinham seus momentos de altos e baixos, mas sofreram também com a irregularidade.

Neste ano, porém, o Peixe parece ter encontrado uma solução para seus problemas. O clube acertou a chegada de Tiquinho Soares, que vivia uma má fase no Botafogo. Justamente por esse motivo, o camisa 9 chegou sob desconfiança inicial da torcida.

Os primeiros jogos de Tiquinho com a camisa do Santos não foram dos melhores. Apesar disso, o centroavante rapidamente balançou as redes: marcou de pênalti no empate em 1 a 1 contra o Botafogo-SP. Com isso, ganhou confiança e vem justificando a titularidade na equipe da melhor forma: com participações em gols.