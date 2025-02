Santos oficializa a contratação de Zé Rafael, ex-Palmeiras

O Santos oficializou, nesta quarta-feira, a contratação de Zé Rafael. O volante, que estava no Palmeiras, chega ao clube paulista de forma definitiva, com contrato válido até 31 de dezembro de 2027.

O jogador de 31 anos já está integrado ao dia a dia do Peixe há cerca de um mês, mas a diretoria esperou o jogador passar por um procedimento cirúrgico na coluna para anunciá-lo. A cirurgia foi realizada no dia 7 de fevereiro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

No momento, ele está realizando fisioterapia no Departamento Médico do Santos. A previsão de recuperação é de cerca de 90 dias, quando o atleta deverá ficar à disposição do técnico Pedro Caixinha para as disputas do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.