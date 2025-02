Rodada NBA: Lakers vencem no reencontro de Doncic com os Mavericks

Assim, os Grizzlies assumem a vice-liderança da Conferência Oeste, com 38 vitórias e 20 derrotas, mesmo recorde do 3º colocado Denver Nuggets. Por outro lado, os Suns, que perderam a oitava partida nos últimos dez jogos, seguem na 11ª posição, fora da zona do Play-in, com 27 vitórias e 31 derrotas.

O Memphis Grizzlies volta à quadra nesta sexta-feira, às 22 horas, quando recebe o New York Knicks, no FedExForum. O Phoenix Suns enfrenta o New Orleans Pelicans nesta quinta-feira, às 23 horas, no Footprint Center.

Confira outros resultados nesta terça-feira na NBA

Toronto Raptors 101 x 111 Boston Celtics

Golden State Warriors 128 x 92 Charlotte Hornets

Houston Rockets 100 x 97 Milwaukee Bucks