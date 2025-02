RFEF anula expulsão, e Antony está à disposição do Betis para enfrentar o Real Madrid

Desta forma, Antony está à disposição do técnico Manuel Pellegrini para o duelo contra o Real Madrid, vice-líder do Campeonato Espanhol. As equipes se enfrentam neste sábado, no Benito Villamarín, em Sevilha, pela 26ª rodada. A bola rola a partir das 14h30 (de Brasília).

Contratado na última janela de transferências, Antony vem se destacando em seu início pelo Betis. Até o momento, o atacante de 25 anos anotou três gols e duas assistências em seis jogos e já virou titular do time espanhol.