Raphael Veiga supera Mauricio e lidera participações em gols no Palmeiras na 1ª fase do Paulista

O meio-campista Raphael Veiga foi o autor do segundo gol do Palmeiras na vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol, no último domingo, pela 12ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O resultado garantiu o Verdão nas quartas de final do Estadual.

Essa foi a primeira vez que Veiga marcou um gol no ano. Ele balançou a rede aos dois minutos do segundo tempo . Flaco López e Allan anotaram os outros gols do jogo. O Verdão terminou a primeira fase do Paulista com 23 pontos, na segunda posição do Grupo D.

Com esse tento, Veiga chegou a sete participações em gols. São seis assistências, contra Guarani (duas vezes), Inter de Limeira (duas vezes) e Botafogo-SP (duas vezes) e um gol sobre o Mirassol. Assim, o camisa 23 superou os números de Mauricio, como atleta com mais participações em gols.