Por semi contra o Flamengo, Vasco faz treinamento no Estádio Nilton Santos

Nesta quarta-feira, o Vasco seguiu a preparação no Estádio Nilton Santos, onde irá encarar o Flamengo no próximo sábado, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.

Nas fotos divulgadas pelo clube, é possível ver os atletas treinando com bola no gramado sintético.

O clube carioca argumentou que optou por levar a partida para o estádio do Botafogo por conta das más condições comerciais oferecidas para atuar no Maracanã.