Ponte Preta perde para o Concórdia de virada e está eliminada da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela primeira fase da Copa do Brasil, a Ponte Preta visitou o Concórdia no Domingos Lima, perdeu de virada, por 2 a 1, e foi eliminada. Éverton Sidnei balançou as redes para os visitantes, enquanto Felipe Rangel e José Weliton marcaram para a equipe da casa.

Com o resultado, a Ponte Preta se despediu da competição. Também eliminada na primeira fase do Campeonato Paulista, a Macaca agora terá pela frente apenas um torneio em 2025: a Série C. Por outro lado, com o triunfo, o Concórdia avançou à segunda fase, onde enfrentará o vencedor do duelo entre Portuguesa e Botafogo-PB, que se encaram nesta quinta, às 21h (de Brasília).

A Ponte Preta ainda não tem data definida para retornar aos gramados.