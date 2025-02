Paulistão "seguro" embala a Portuguesa no retorno à Copa do Brasil após oito anos

VALOR RECORDE ??

A transferência do atacante Renan Peixoto para o Athletico-PR bateu recorde e se tornou a maior venda de um jogador não revelado na Lusa em toda a história!

Comprado junto ao SC Bregenz, da Áustria, pelo valor de R$600mil, o atleta teve 70% de seu passe... pic.twitter.com/K1Grma86uy

? Portuguesa (@Lusa_Oficial) February 26, 2025

Diante do Botafogo, a Portuguesa não terá o lateral esquerdo Lucas Hipólito, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e o atacante Cristiano, com um estiramento muscular de grau 2 na parte posterior da coxa esquerda. Além do atacante Renan, negociado com o Athletico-PR.