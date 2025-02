Paulinho e mais: veja o panorama dos lesionados do Palmeiras

Paulinho, por sua vez, foi contratado pelo Verdão no fim do último ano e chegou como reforço para 2025, vindo do Atlético-MG. Este já chegou direto para o Departamento Médico depois de realizar uma cirurgia na tíbia da perna direita em dezembro, ainda quando defendia o time mineiro.

Em sua apresentação, Paulinho revelou não ter um prazo para retorno. A expectativa inicial era de que o atacante ficasse à disposição entre o fim de abril e começo de maio. Avançando na recuperação, Paulinho já vestiu as chuteiras e, na última terça-feira, foi ao gramado e fez atividade com bola sob comando dos profissionais do NSP. Contudo, ainda segue um cronograma especial.

Além dessas, o Palmeiras ainda ganhou mais duas dores de cabeça ao longo da disputa do Campeonato Paulista. Após o empate sem gols com o São Paulo, no dia 16 de fevereiro, o Verdão perdeu Gustavo Gómez, por lesão no músculo posterior da coxa esquerda, e Mauricio, por luxação no ombro direito. O meia, inclusive, passou por cirurgia nos últimos dias e deve ficar fora de dois a três meses.

Mais recentemente, o técnico Abel Ferreira viu a lista de desfalques crescer. O lateral esquerdo Piquerez, que voltou à atividade depois de seis meses longe do gramado devido a uma cirurgia no joelho esquerdo, voltou a ser baixa devido a uma lesão na coxa direita sofrida no duelo contra o Botafogo-SP.

O meia-atacante Felipe Anderson, que sofreu com problemas físicos e vem sendo desfalque desde a terceira rodada do Paulista, deixou o Departamento Médico após o processo de transição física e treinou normalmente com o elenco. Assim, deve aliviar para Abel e ser opção no sábado, no duelo contra o São Bernardo, pelas quartas do Estadual. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio.