Palmeiras se despede de Zé Rafael, reforço do Santos, após seis temporadas: "Obrigado por tudo, ídolo"

O Palmeiras se despediu, na tarde desta quarta-feira, do volante Zé Rafael, que foi anunciado como novo reforço do Santos. O jogador de 31 anos, então, se despede do Verdão depois de seis temporadas. O agora jogador do Peixe já estava no dia a dia do CT Rei Pelé desde o último mês.

"O Trem passou e fez história no #MaiorCampeãoDoBrasil! Com 11 troféus em seis temporadas, um dos maiores campeões da nossa história se despede hoje do Verdão. Você estará eternamente em nossos corações, Zé! Obrigado por tudo, ídolo!", agradeceu o Palmeiras nas redes sociais.