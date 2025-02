Palmeiras encaminha saída de Fabinho para o Red Bull Bragantino

O Palmeiras tem mais um jogador de saída do clube. Trata-se do meio-campista Fabinho, formado nas categorias de base do Verdão. O jogador de 22 anos iria para o Massa Bruta, inicialmente, por empréstimo.

A informação foi publicada inicialmente pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva. A reportagem apurou que o negócio está perto de ser concretizado, mas, ainda não está fechado.

Fabinho é formado nas categorias de base do Palmeiras e faz parte do time profissional desde 2021. Contudo, sempre enfrentou grande concorrência no setor, o que o fez ter poucas oportunidades. Em 2025, Fabinho disputou sete jogos pelo Paulista, sendo quatro como titular.