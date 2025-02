Palmeiras avança em acordo com Bragantino por Lucas Evangelista

A diretoria do Palmeiras pretende anunciar mais um reforço ao final do Paulistão 2025. Trata-se de Lucas Evangelista, meio-campista que está no Red Bull Bragantino. A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL.

A negociação total deve ficar na casa de 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 25 milhões na cotação atual). A tendência é que o Verdão pague 1,5 milhão de euros e renuncie uma meta estipulada na venda do meio-campista Jhon Jhon ao Red Bull Bragantino.