Micael é registrado no BID e aguarda inscrição no Paulistão para estrear pelo Palmeiras

Nesta quarta-feira, o zagueiro Micael foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O atleta, anunciado como quinto reforço da equipe na temporada, aguarda sua inscrição no Campeonato Paulista para estrear pelo Palmeiras.

Micael estava no Houston Dynamo, dos Estados Unidos, e foi anunciado como jogador do Palmeiras no dia 22. O defensor canhoto de 24 anos assinou contrato por cinco temporadas, válido até o final de 2029.

