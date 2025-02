Memphis cobra melhora do Corinthians apesar de classificação e diz: "Precisamos ser mais inteligentes"

O adversário da equipe do Parque São Jorge na próxima fase será o vencedor do confronto entre Barcelona de Guayaquil e El Nacional. Independente do rival, o Corinthians, por estar melhor colocado no ranking da Conmebol, joga como mandante na volta. As partidas estão previstas para os dias 5 e 12 de março.

O Timão tem mais uma decisão pela frente. No domingo, a equipe de Ramón Díaz mede forças com o Mirassol, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O embate será definido em jogo único. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).