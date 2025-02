Mbappé não viaja e desfalca o Real Madrid contra a Sociedad pela Copa do Rei

O Real Madrid ganhou uma baixa importante para o jogo de ida da semifinal da Copa do Rei contra a Real Sociedad. De acordo com o jornal espanhol as, o atacante Kylian Mbappé ainda sente dores de uma cirurgia recente no dente e não viajou com a equipe.

O técnico Carlo Ancelotti, assim, decidiu cortar o camisa nove da lista de relacionados para o confronto, marcado para esta quarta-feira, às 17h30 (de Brasília), no estádio Anoeta, em San Sebastián.