Maratona de jogos preocupa Carpini no Vitória

A grande fase do Vitória no início de 2025 foi confirmada com a classificação à segunda fase da Copa do Brasil, com um triunfo nesta terça-feira sobre o Maranhão. Ainda assim, há uma grande preocupação no time baiano, sobretudo com a possibilidade de se enfrentar uma impiedosa série de jogos no futuro.

Além do Estadual e da Copa do Brasil, o Vitória conta no seu calendário com compromissos pela Copa do Nordeste. O técnico Thiago Carpini já traça um planejamento em relação aos jogos que pode ter pela frente.