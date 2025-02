Inglês: Liverpool vence e aproveita empate do Arsenal para aumentar vantagem

O jogo

A equipe da casa abriu o marcador aos 11 minutos do primeiro tempo. Luis Díaz recebeu pelo lado esquerdo, entrou na área e tocou para Szoboszlai, que chegou batendo de primeira para o fundo das redes.

Já aos 17 da segunda etapa, Salah fintou dois defensores e rolou para Mac Allister. O camisa 10 acertou um belo chute na bochecha da rede para ampliar a vantagem.

Arsenal fica no empate com o Nottingham Forest

Por sua vez, o Arsenal empatou com o Nottingham Forest por 0 a 0, no City Ground. Assim, a equipe comandada por Mikel Arteta foi a 54 pontos e viu o seu adversário pela disputa do título se distanciar ainda mais. Já o Nottingham Forest está uma posição abaixo, com 48.