Jogos da Copa do Nordeste hoje, 26/02/2025: veja horário e onde assistir

Nesta quarta-feira (26), a 4ª rodada da Copa do Nordeste chega com duas partidas e todas pelo Grupo B. Às 19h (horário de Brasília), o lanterna da chave, Sampaio Corrêa, recebe o penúltimo, Juazeirense.

Em seguida, às 21h30, o CSA pode assumir a ponta em caso de vitória diante do Náutico que, por sua vez, busca entrar na zona de classificação. A seguir, confira onde assistir as partidas desta quarta-feira pela Copa do Nordeste.

Jogos da Copa do Nordeste hoje, 26/02/2025