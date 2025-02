Iván Román chega em Belo Horizonte para assinar com o Atlético-MG

O chileno Iván Román, de apenas 18 anos, desembarcou em Belo Horizonte, nesta quarta-feira, para assinar com o Atlético-MG. Ainda no Aeroporto Internacional de Confins, o zagueiro falou sobre o acerto com o Galo.

"Estou muito feliz, estou cumprindo um sonho. Não vou me pressionar, ainda faltam algumas coisas para assinar. Mas, na verdade, estou muito feliz de servir o Galo, que é muito importante para mim. Muito feliz pela oportunidade de jogar em um grande clube do Brasil. Me preparei muito para esse momento, quero fazer tudo muito bem aqui na equipe", disse Iván Román.