Giro dos Regionais: Goiás vence União Rondonópolis e avança às semifinais da Copa Verde

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde, o Goiás recebeu o União Rondonópolis na Serrinha, venceu por 3 a 0 (agregado de 5 a 0) e avançou à próxima fase. Edu, Esli Garcia e Zé Hugo balançaram as redes para a equipe da casa.

Com o triunfo, o Goiás se classificou às semifinais da competição e já sabe quem terá pela frente: o Brasiliense, que na última terça derrotou o Vila Nova (agregado de 4 a 2). De outro lado, com a derrota, o União Rondonópolis está eliminado do torneio.

O Goiás volta aos gramados no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando visita o CRAC, pelas quartas do Campeonato Goiano. No mesmo dia, mas às 19h, o União Rondonópolis recebe o Operário, pelas quartas do Mato-Grossense.