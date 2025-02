Gabriel Bortoleto realiza primeiro teste com a Sauber na Fórmula 1

Na tarde desta quarta-feira, durante a pré-temporada 2025 da Fórmula 1, Gabriel Bortoleto realizou o primeiro teste oficial como piloto da Sauber. No Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, o brasileiro saiu dos boxes após 33 minutos do início da sessão, na parte da tarde.

Bortoleto completou 58 voltas e ficou em 12º lugar, com o tempo de 1min31s690. Assim, superou pilotos experientes, como Lewis Hamilton (13º) e até Nico Hulkenberg, seu companheiro de equipe, que terminou em 18º na parte da manhã.