Fluminense faz oito no Águia de Marabá e será rival do Caxias na Copa do Brasil

Horário: 19h30(de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Guthieri Javarini Rodrigues (ES)



VAR: Sem presença de VAR nesta fase da Copa do Brasil



GOLS: FLUMINENSE - Canobbio, aos 11min do primeiro tempo; Cano, aos 14 e 31min do primeiro tempo; Ignacio, aos 45min do primeiro tempo; Paulo Baya, aos 23min do segundo tempo; Arias, aos 25min do segundo tempo; Everaldo, aos 33min do segundo tempo

ÁGUIA DE MARABÁ: Axel, Bruno Limão, Lucão, Carlos Alberto e Alan Pires (Reidiner); Murilo (Kaique), Germano (Guga) e Kukri; Lucas Silva, Erico Júnior (Jeffinho) e Jonatas Bastos (Doda)