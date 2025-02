Flaco López engata sequência como titular no Palmeiras e ganha confiança antes das quartas do Paulista

Antes disso, Flaco havia dado uma assistência, no empate por 1 a 1 com o Noroeste, ocasião em que o Verdão empatou por 1 a 1, em Bauru. Naquele jogo, válido pela segunda rodada, o atacante foi titular pela primeira vez. Ao todo, ele tem oito jogos, sete como titular.

Flaco López teve dificuldades para recuperar o ritmo após as férias. Ele passou por uma cirurgia para correção no desvio de septo e começou o ano jogando com uma máscara de proteção. O atleta, ainda perdeu cinco quilos de massa muscular, como revelado pelo técnico Abel Ferreira em uma das coletivas.

No último ano, Flaco López oscilou, assim como Rony, que acabou vendido ao Atlético-MG nesta janela de transferências, o que alimentou o debate pela necessidade da contratação de um novo camisa 9 no Palmeiras. Nesta temporada, também subiram Thalys e Luighi, que podem fazer a função para competir com o argentino, que parece estar retomando seu lugar.

Tentando melhorar seus números no Estadual, Flaco López segue à disposição do técnico Abel Ferreira para a disputa das quartas de final do Paulistão. O Palmeiras enfrenta o São Bernardo, neste sábado, em duelo único, que acontece no Estádio Primeiro de Maio, a partir das 20h30 (de Brasília).