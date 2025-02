Ferreira treina com o elenco do São Paulo pela primeira vez após se recuperar de lesão

O treino do São Paulo na manhã desta quarta-feira teve uma novidade. O atacante Ferreira treinou pela primeira vez com o elenco após se recuperar de lesão na posterior da coxa direita e pode pintar como um reforço para as quartas de final do Campeonato Paulista.

O camisa 11 do Tricolor já havia iniciado a transição física para o campo na segunda-feira, mas ainda sem treinar com os demais jogadores do elenco são-paulino.