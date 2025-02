Ferreira trabalha com o grupo, e São Paulo se reapresenta mirando duelo das quartas do Paulistão

No CT da Barra Funda, os jogadores iniciaram o treino sob os cuidados da preparação física, que propôs exercícios de mobilidade e core, além de uma dinâmica voltada para fundamentos técnicos. Em seguida, sob o comando de Zubeldía e sua comissão técnica, os atletas realizaram atividades de posse de bola, jogos em espaço reduzido e enfrentamentos de ataque contra defesa.

Para o confronto das quartas de final, Zubeldía poderá contar normalmente com Alisson e Enzo Díaz. Ambos foram poupados na última rodada do Paulista, mas integraram os trabalhos com bola nesta quarta-feira e ficam à disposição do treinador argentino.

Em contrapartida, devem seguir como desfalques os lesionados Luiz Gustavo (fratura de dedo no pé esquerdo), o zagueiro Ruan (lesão na posterior da coxa esquerda), o goleiro Young (torção no pé direito) e o meia Rodriguinho (dores no joelho esquerdo).

O elenco são-paulino ainda terá mais quatro dias de treinamento antes de decidir sua vida no Paulistão. O São Paulo recebe o Novorizontino nesta segunda-feira, a partir das 20h (de Brasília), no Morumbis, pelas quartas de final.

O São Paulo finalizou a primeira fase do Estadual na liderança do Grupo C, com 18 pontos - foram cinco vitórias, quatro empates e três derrotas. O Tricolor ainda fez a quinta melhor campanha geral do torneio.