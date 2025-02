Fernando Gago lamenta eliminação do Boca Juniors na pré-Libertadores: "Tristeza muito grande"

Agora, o Boca Juniors não terá competições continentais para disputar em 2025. Tirando os torneios nacionais, a equipe de Fernando Gago ainda participa do Mundial de Clubes no meio do ano.

O clube argentino volta a campo nesta sexta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe o Rosario Central, pela oitava rodada do Apertura do Campeonato Argentino, na La Bombonera. O Boca Juniors ocupa a 4ª posição do grupo A, com 14 pontos.

"Hoje, falar com os fãs, neste momento, não adianta nada. Sinto a mesma dor que os jogadores, isso me deixa bravo. Temos que assumir a responsabilidade e continuar lutando pelo que está por vir. No futebol, em geral, você perde. Você luta, tenta seguir em frente e tenta vencer essas partidas e torneios importantes, mas a realidade é que na maioria das vezes você perde no esporte. Agora você tem que transmitir confiança e ser muito autocrítico sobre o que ainda vem a seguir", concluiu Fernando Gago.