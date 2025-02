Emi Martínez avalia rápida adaptação e vê Palmeiras preparado para quartas do Paulista: "Jogo brigado"

Emiliano Martínez foi anunciado como reforço do Verdão há pouco mais de um mês. O atleta de 25 anos ficou à disposição do técnico Abel Ferreira em duas oportunidades antes de estrear: contra Corinthians e Água Santa. Ele teve sua primeira oportunidade já como titular na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira.

Depois disso, o camisa 32 engatou sequência, também entre os 11 iniciais, diante de São Paulo, Botafogo-SP e Mirassol. Emi Martínez estava no Midtjylland, da Dinamarca, antes de assinar com o Verdão. Ele pontou algumas diferenças no futebol europeu e da América do Sul.

"Acho que a principal diferença é a dinâmica e a qualidade dos jogadores daqui, que é diferenciada. Por isso, é a melhor liga da América do Sul e um bom desafio para mim também", revelou.

O Palmeiras entra em campo neste sábado, quando enfrenta o São Bernardo, a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio 1° de Maio, em São Bernardo. O Verdão avançou como segundo colocado do Grupo D, com 23 pontos, empatado com o time do ABC paulista, que foi o líder, com a mesma pontuação, mas com uma vitória a mais.

"Vai ser um jogo muito difícil, brigado. Mas estamos preparados para isso, mentalmente e fisicamente, e vamos chegar da melhor maneira para o jogo", finalizou Martínez.