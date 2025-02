Ednaldo Rodrigues abre caminho para candidatura de Ronaldo à presidência da CBF

"Desde que atenda, qualquer um, não só Ronaldo, pode ser Romário, Edílson, qualquer atleta, eles têm legitimidade para se candidatar desde que atendam todos os pré-requisitos exigidos. O processo sucessório é uma questão que a CBF ainda não falou, estamos tratando de competições, de início de Série A, Série B, Série C, Série D, a Copa do Brasil, que já está aí a pleno vapor. Portanto, essa parte aí, qualquer um que atenda os pré-requisitos exigidos pelo Estatuto e que estão em vigor já há muitos anos, a CBF entende que é muito salutar à diversidade", completou.

As declarações de Ednaldo ocorrem em meio a um cenário de movimentações políticas na CBF. Ronaldo Nazário, ícone do futebol brasileiro, manifestou interesse em concorrer à presidência da entidade. Em entrevista à ESPN, o ex-atleta prometeu mudanças significativas caso eleito, não poupou críticas à atual gestão da CBF e definiu este período como o pior de toda a história da Seleção.

O mandato de Ednaldo Rodrigues está previsto para terminar em março de 2026. Para que consiga lançar sua candidatura, Ronaldo precisa do apoio de, pelo menos, quatro federações estaduais e quatro clubes. O colégio eleitoral é constituído por 26 federações estaduais mais a do Distrito Federal, que têm peso três. Os 20 clubes da Série A e os 20 da Série B também formam o colégio, mas com pesos dois e um, respectivamente.