Dupla de zaga ideal? Gil e Zé Ivaldo estão invictos atuando lado a lado pelo Santos

O Santos iniciou a temporada com muitos reforços e a chegada de um novo técnico. Em função disso, a equipe precisou se reencontrar. Não à toa, Pedro Caixinha testou as mais variadas formações e escalações no Campeonato Paulista, buscando um novo time titular para o Peixe.

Durante o período de testes, Caixinha enfrentou problemas para montar o sistema defensivo, principalmente com relação à dupla de zaga. Luan Peres e João Basso disputaram a vaga ao lado de Zé Ivaldo, mas recentemente perderam espaço para uma dupla que correspondeu: Gil e Zé Ivaldo, que estão invictos atuando lado a lado.

Ao todo, Gil e Zé Ivaldo formaram a dupla de zaga santista em quatro partidas. Foram três vitórias e um empate: 3 a 1 contra o Água Santa, 3 a 0 contra o Noroeste, 3 a 0 diante da Inter de Limeira, e 0 a 0 contra o Novorizontino.