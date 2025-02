Drogba defende José Mourinho em acusações de racismo

Dear @GalatasaraySK

You know how proud I was to wear the yellow and red jersey and my love for the most decorated club in Turkey!!

We all know how passionate and heated rivalries can be, and I've been lucky enough to experience it.

Ive seen the recent comments about Jose...

? Didier Drogba (@didierdrogba) February 26, 2025

O ex-volante ganês Michael Essien também defendeu José Mourinho. Os dois trabalharam em duas ocasiões, entre 2005 e 2007 no Chelsea e entre 2012 e 2013 no Real Madrid. O ex-jogador publicou uma foto com o técnico e com Drogba.