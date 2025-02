Discreto em gols, Calleri se destaca como um dos principais assistentes do São Paulo no ano

Além disso, segundo o Sofascore, o centroavante é o jogador do elenco são-paulino com mais grandes chances criadas no Campeonato Paulista, com cinco, uma a mais que Oscar. No geral, ele está empatado com Neymar, Raphael Veiga, Eduardo Sasha e Lucas Ramon e perde apenas para Emerson, líder do ranking com seis oportunidades.

A verdade é que Calleri segue sendo importante no setor ofensivo do São Paulo, mesmo com o baixo número de gols. No entanto, agora ele tem a concorrência de André Silva, artilheiro da equipe no ano, com cinco tentos.

O argentino mira seguir no time titular na próxima segunda-feira, quando o Tricolor enfrenta o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A bola rola no Morumbis a partir das 20h (de Brasília).