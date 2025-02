Destaque do Bahia, Ademir é o vice-líder em participações em gols entre os times da Série A em 2025

? 21 passes decisivos (!)



? 12 finalizações (7... pic.twitter.com/TDYPgAvivO

Desde 2023 no Bahia, Ademir já disputou 101 jogos, balançou as redes 15 vezes e deu 16 passes para gol.

Nesta terça-feira, com duas assistências de Erick Pulga, Ademir marcou o segundo e o terceiro gol do Bahia na vitória sobre o The Strongest. Com o resultado, o Tricolor garantiu vaga na terceira fase da pré-Libertadores, pelo placar agregado de 4 a 1.

Agora, o Bahia espera o vencedor do duelo entre Ñublense-CHI e Boston River-URU para conhecer seu adversário na próxima fase. O clube uruguaio venceu a partida de ida por 1 a 0. O segundo jogo acontece nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Municipal Nelson Oyarzún Arenas.