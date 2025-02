Corinthians sofre, mas vence UCV com gol de Yuri Alberto no fim e avança na Libertadores

O Timão abriu nova vantagem aos 39. Memphis Depay foi acionado na entrada da área, girou e tocou para Matheus Bidu, que tocou na saída do goleiro e marcou o segundo da equipe alvinegra. A UCV, no entanto, resistiu e empatou aos 44 minutos. Hugo Souza saiu mal em cobrança de escanteio dos venezuelanos e viu Adrián Martínez completar de cabeça para as redes. Clima tenso em Itaquera.

Segundo tempo

Pressionado pelo resultado, o Corinthians voltou ligado do intervalo e chegou com perigo aos quatro minutos. Matheus Bidu conduziu pela esquerda e cruzou para Memphis, que encheu o pé e obrigou o goleiro Miguel Silva a fazer boa defesa.

No lance seguinte, foi a vez de Rodrigo Garro receber na entrada da área e arriscar de fora da área. A bola passou rapando a trave. Aos 24, Adrián Martínez dominou com muita liberdade no meio-campo e chutou de longe, mas Hugo Souza se esticou e operou um milagre para salvar o Timão.

Yuri Alberto acabou com o sofrimento do torcedor corintiano aos 43 minutos da etapa final. Garro recebeu de Talles Magno na esquerda e encontrou o camisa 9, que girou sozinho na pequena área e estufou as redes.

FICHA TÉCNICA