Com três de Gonçalo Ramos, PSG atropela time da quarta divisão e vai à semifinal da Copa da França

Nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa da França, o Paris Saint-Germain visitou o Stade Briochin no Roazhon Park e atropelou por 7 a 0. Os gols foram marcados por João Neves, Gonçalo Ramos (3), Désiré Doué, Senny Mayulu e Dembélé.

Com o triunfo, a equipe comandada por Luis Enrique avançou à semifinal da competição. Para chegar até aqui, o PSG passou por Lens, Espaly e Le Mans. Agora, aguarda o sorteio para saber se irá encarar Reims, Union Sportive du Littoral de Dunkerque ou Cannes. Do outro lado, o Stade Briochin se despede do torneio.

O Paris Saint-Germain retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Lille, pela 24ª rodada do Campeonato Francês. A bola rola às 17h05 (de Brasília), no Parc des Princes. No mesmo dia, o Stade Briochin encara o Blois, pela 15ª rodada da quarta divisão francesa. O jogo acontece às 14h30, no Fred-Aubert Stadium.