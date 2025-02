Com treino tático e de finalizações, Palmeiras segue preparação para duelo contra o São Bernardo

"Antes de tudo, estou muito feliz pela adaptação rápida que tive com a ajuda de todos aqui. Os preparadores físicos, os companheiros de elenco, todo mundo em geral, me ajudaram muito. Também estou muito feliz pela classificação do time", disse o camisa 32, que estava no futebol dinamarquês. "A principal diferença é a dinâmica e a qualidade dos jogadores daqui, que é diferenciada. Por isso, é a melhor liga da América do Sul e um bom desafio para mim também", disse.

"O vestiário aqui no Palmeiras é muito aberto, não são os gringos de um lado e os brasileiros do outro. Todo mundo interage com todo mundo, brincamos e isso ajuda muito para o grupo também", continuou.

O atleta, por fim, comentou o que pensa do duelo contra o São Bernardo.

"Vai ser um jogo muito difícil, brigado. Mas estamos preparados para isso, mentalmente e fisicamente, e vamos chegar da melhor maneira para o jogo", finalizou.