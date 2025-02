Com menos de um mês, Neymar assume posto de garçom do Santos no ano e reforça papel criativo

? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 24, 2025

Segundo a plataforma de estatísticas, Neymar também é o jogador com mais passes decisivos da Série A desde a reestreia pelo Santos. Ainda é o atleta com mais passes diretos para a área rival, com 51.

O astro foi anunciado pelo Alvinegro Praiano no último dia 31 de janeiro, e fez sua reestreia pelo clube no dia 5 de fevereiro, no empate em 1 a 1 contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista. Embora não tenha participado de gols, Neymar já mostrou o porquê de ser diferente nos 45 minutos que disputou.

Já contra Novorizontino e Corinthians, Neymar passou em branco e não mostrou o brilho costumeiro. Foi contra o Água Santa que o craque começou a pegar ritmo e deu seu primeiro show na temporada: converteu pênalti com maestria e ainda deu a assistência para o gol de Guilherme, que confirmou a vitória santista por 3 a 1.

Depois, o camisa 10 voltou a mostrar todo seu futebol na vitória de 3 a 0 contra a Inter de Limeira, na última rodada do Paulistão. O Menino da Vila participou dos três gols - anotou um golaço olímpico e assistiu os dois tentos marcados por Tiquinho Soares.

O desempenho de Neymar com a camisa do Santos também pode colocá-lo de volta aos radares de Dorival Júnior, atual técnico da Seleção Brasileira. A última convocação do craque foi em outubro de 2023.