Ceni comemora classificação e anseia por Bahia na fase de grupos da Libertadores: "Próximo sonho"

O Bahia voltou a vencer o The Strongest nesta terça-feira, por 3 a 0, e se classificou para a terceira fase da Libertadores. Técnico do Tricolor Baiano, Rogério Ceni celebrou classificação e disse que sonha em ver a equipe na fase de grupos da competição.

Os comandados de Ceni encontraram o primeiro gol no final da etapa inicial e mataram o jogo no segundo tempo, com um jogador a mais. O treinador destacou o empenho do time durante os jogos, principalmente na ida, quando saiu de campo com um importante empate em 1 a 1.

"Eu acho que tem que se valorizar o que fizemos lá, principalmente no primeiro jogo. O time foi focado durante todo o tempo, sofreu um pouco para conseguir as oportunidades no primeiro tempo, conseguiu o gol de vantagem e a expulsão, e aí já no início do segundo tempo definiu o placar. No final, eu achei que baixamos muito o ritmo, deveríamos ter continuado tentando fazer gols no adversário. Mas conseguimos o objetivo. Os jogadores conseguiram levar o Bahia para a próxima fase", comentou, em coletiva após o jogo.