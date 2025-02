Campanha na primeira fase do Paulista é a pior do São Paulo desde 2019

?? Fez no treino e no jogo!#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/gtEXfj4uIM

Em 2019, o Tricolor fez sua pior campanha recente na primeira fase do torneio, com apenas 15 pontos somados. O Tricolor acumulou quatro vitórias, três empates e cinco derrotas e terminou na segunda colocação do Grupo D, atrás do Ituano.

Após isso, o clube do Morumbis conquistou mais de 20 pontos e terminou na liderança de sua chave nas cinco edições seguintes. Em 2020, o Tricolor liderou o Grupo C, com 21 unidades. No ano seguinte, quando se sagrou campeão do torneio, fez 27 pontos. Em 2022 e 2023, foram 23 unidades somadas, uma a mais em relação à campanha do ano passado.

Passada a primeira fase, o São Paulo mira levantar a taça do Estadual pela 23ª vez. Para isso, a equipe precisa vencer o Novorizontino, na segunda-feira, no Morumbis, para seguir na competição. O duelo, válido pelas quartas de final, está marcado para às 20h (de Brasília).