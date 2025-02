Botafogo x Racing: veja prováveis escalações e onde assistir à final da Recopa

Cláudio Caçapa, técnico do Botafogo, se recusa a jogar a toalha na luta pelo título.

"Confio demais no meu grupo e na vontade de todos aqui. O Botafogo quer ser campeão da Recopa e vamos fazer de tudo para que isso aconteça", disse o comandante alvinegro.

Para este jogo, Cláudio Caçapa ainda não adiantou a escalação. Jair deve ocupar um lugar na zaga, compondo dupla com Alexander Barboza. O atacante Artur, livre de lesão na coxa esquerda, reaparece no ataque, formando trio com Matheus Martins e Igor Jesus. O desfalque fica por conta do lateral esquerdo Cuiabano, expulso após entrar no segundo tempo do jogo de ida. Assim, o volante Gregore volta ao time titular.

Pelo lado do Racing, o técnico Gustavo Costas espera uma guerra no Brasil.

"Nossos jogadores sabem que será uma guerra, pois ainda faltam muitos minutos e o Botafogo não vai desistir do título. O confronto continua em aberto", disse ele.

A boa notícia para os argentinos fica pela recuperação do volante Luciano Vietto, que foi substituído no jogo de ida por conta de dores na coxa esquerda. Ele se recuperou e vai defender o Racing nesta quinta-feira.