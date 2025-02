Benfica x Braga: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Taça de Portugal

Em duelo válido pelas quartas de final da Taça de Portugal, Benfica e Braga se enfrentam nesta quarta-feira. A partida terá início às 17h45 (de Brasília), no Estádio da Luz.

A equipe que avançar para as semifinais do torneio enfrenta o vencedor do confronto entre Elvas e Tirsense.