Barcelona tem aval da Fifa para transferência de Vitor Roque, mas Palmeiras mantém cautela

A negociação entre Barcelona e Palmeiras pela transferência do atacante Vitor Roque ao time brasileiro avançou nesta quarta-feira. O jogador, atualmente, defende o Real Betis, por empréstimo. Depois do negócio ser vetado pela La Liga, o time catalão recebeu da Fifa o aval para dar sequência à transação.

Com a liberação da entidade máxima do futebol, o Palmeiras corre para concluir todas as burocracias até esta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, data do fechamento da janela de transferências do Brasil para o mercado internacional. A informação foi publicada primeiro pelo Uol.

A Gazeta Esportiva ainda apurou que o negócio não está fechado e que a diretoria do Verdão segue cautelosa. O clube tem ciência de que não será fácil concluir a operação.