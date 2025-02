Arthur Elias analisa período de treinos da Seleção feminina em 1ª Data Fifa do ano

Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira feminina, falou sobre o período de treinos na Granja Comary, no Rio de Janeiro, durante a primeira Data Fifa de 2025. O treinador fez um saldo positivo do trabalho, que contou com as 30 atletas convocados.

"Balanço muito positivo dessa convocação, onde conseguimos desenvolver ainda mais nosso modelo de jogo com o número de 30 atletas, muitas delas que ainda estão no final de pré-temporada, então com certeza elas vão voltar muito bem para os clubes. A gente não teve nenhum tipo de intercorrência e também seguimos fortalecendo a nossa unidade e identidade", disse Arthur Elias à CBF.

O comandante pôde trabalhar a equipe com foco nos amistosos contra os Estados Unidos, fora de casa, em abril. Ele destacou a evolução das atletas, principalmente na parte tática.