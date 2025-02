Arias valoriza placar elástico do Fluminense contra o Águia de Marabá e projeta sequência da temporada

O Fluminense avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. Os tricolores fizeram 8 a 0 no Águia-PA, nesta quarta-feira, no Mangueirão.

O meia Arias marcou um dos gols dos cariocas e destacou a boa atuação da equipe na partida: "É difícil você fazer um resultado como este. A gente sabe que não existe jogo fácil na Copa do Brasil", afirmou.