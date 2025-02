Após dois meses sem clube, Marçal está próximo de retorno ao Botafogo

? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) January 4, 2024

No total de sua passagem pelo Botafogo, Marçal jogou 90 vezes, marcou três gols e deu nove assistências. O jogador demonstrou desejo em ficar no Glorioso, porém não teve seu contrato renovado ao final da temporada 2024, após os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

Apesar de não ter seu contrato renovado, Marçal continuou morando no Rio de Janeiro. O atleta conversou com John Textor e parte da direção do Botafogo para encaminhar seu retorno ao clube e se aposentar na equipe. O experiente lateral retornará ao Glorioso para ser uma opção para o elenco, sendo mais uma alternativa entre Alex Telles e Cuiabano.

Sem um técnico definitivo, atualmente o Botafogo é treinado pelo interino Cláudio Caçapa. Contudo, o começo de temporada do Glorioso não foi bom. Eliminado na primeira fase do Campeonato Carioca, a equipe tem o jogo de volta da Recopa Sul-Americana nessa quinta, às 21h30 (de Brasília), contra o Racing, no Estádio Nilton Santos. A partida de ida foi 2 a 0 para os argentinos.