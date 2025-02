Veja quem deve sair e até quando o Santos tem para inscrever reforços no Paulistão

Depois de garantir a liderança do Grupo B, o Santos se prepara para as quartas de final do Campeonato Paulista. E o clube terá novidades para enfrentar o Red Bull Bragantino.

Já anunciados pela diretoria, os atacantes Benjamín Rollheiser e Deivid Washington podem, enfim, ser inscritos na torneio. Além deles, o volante Thiago Maia é aguardado nos próximos dias para assinar contrato.