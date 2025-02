Veja quando foi a última vitória do Botafogo por 3 gols de diferença

Em 2025, o Botafogo conseguiu duas vitórias por dois gols de diferença, resultado que levaria a decisão para os pênaltis. O resultado ocorreu em jogos do Campeonato Carioca, contra o rebaixado Bangu e a Portuguesa ? ambas por 2 a 0.

O ataque botafoguense não fez três gols em nenhum jogo da temporada. Para piorar, a fase do Botafogo em 2025 é bem diferente do sucesso alcançado no ano anterior. O Glorioso perdeu o título da Supercopa Rei para o Flamengo e caiu na primeira fase do Campeonato Carioca.