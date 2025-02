Vanderlan reforça confiança em trabalho feito no Palmeiras e projeta quartas do Paulista: "Grande jogo"

"Durante o jogo, você vai tentando ajustar, é muito rápido que as coisas acontecem. Mas, graças a Deus, pude ser feliz e dar assistência à classificação. A cabeça está boa, sempre confiante. Sinto que tenho a confiança do Abel, de todo elenco e isso ajuda muito. Então, é bola para frente", seguiu.

O Palmeiras, então, avançou às quartas na segunda posição do Grupo D, com 23 pontos, empatado com o São Bernardo, que ficou na liderança, com uma vitória a mais. As equipes se enfrentam neste sábado, a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio.

"Sobre o São Bernardo, assisti a alguns jogos deles e vi que é um adversário qualificado, mas também confiamos no nosso trabalho e, com certeza, faremos um grande jogo e buscaremos a vitória", projetou Vanderlan.