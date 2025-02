UCV treina no CT do Palmeiras na véspera de jogo contra o Corinthians pela Libertadores

A Universidad Central-VEN treinou no CT do principal rival do Corinthians nesta terça-feira, véspera do jogo de volta da segunda fase da Libertadores. O time venezuelano utilizou a Academia de Futebol, dependência do Palmeiras, para concluir a preparação para a partida decisiva.

O clube sul-americano publicou uma imagem das atividades no centro de treinamento alviverde em suas redes sociais. A UCV, que disputa a Libertadores pela primeira vez na história, tentará segurar o Corinthians na Neo Química Arena para avançar à próxima fase da competição.

O duelo está agendado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira